Голкипера «Ак Барса» признали лучшим вратарем января в КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Тимур Билялов, защищающий цвета «Ак Барса», был признан лучшим вратарем января в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По воротам Билялова было нанесено 248 бросков, из которых он отразил 96,37%. Коэффициент надежности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) Билялов сыграл на ноль.

В КХЛ отметили, что вратарь одержал семь побед в десяти матчах месяца, еще в одной игре его команда добилась успеха в серии бросков.

Фото: ak-bars.ru

Для Тимура Билялова это уже второе признание в карьере. Первый раз его назвали лучшим вратарем месяца в ноябре 2019 года.

Напомним, два дня назад нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачева признали лучшим игроком дня в КХЛ. Он получил 15% голосов болельщиков.



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Айрат Назипов