Бизнес-коуч рассказала, как выявить босса-манипулятора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы манипулировать своими сотрудниками руководители чаще всего давят на страх, повышают голос, хвалят, либо предстают в роли жертвы. Всему этому важно уметь противостоять. Об этом заявила бизнес-коуч, эксперт в операционном управлении, основатель Школы управления Smart Management Лилия Гавриленко.

Эксперт пояснила, что сотрудники более охотно попадаются на манипуляцию в форме похвалы.

— Похвала, внутри которой скрыта манипуляция, всегда будет чрезмерна заслугам и достижениям. Обычно сотрудники слушают такую похвалу и удивляются. Зато на душе теплеет. А потом возникает чувство, что человек не хотел, но отказать в чем-то неудобно, ведь соответствовать тому, какой он хороший сотрудник, необходимо, — приводит «Газета.ru» слова Гавриленко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Не реже, по словам специалиста, работодатели применяют манипуляцию в виде лести. По словам Гавриленко, она похожа на похвалу, однако еще более более приятна. Также эксперт отметила, что самой сильной манипуляцией является страх. Она пояснила, что таким образом начальник запугивает сотрудника, в результате лишая его воли и заставляя подчиняться себе. Бизнес-коуч добавила, что в конечном счете такая манипуляция приводит к тому, что работник становится непродуктивен.

— Никакой самостоятельности, креатива и инициативы. Только инструкции. В результате получаются выученная беспомощность коллектива и начальство, которое в таких условиях будет работать в состоянии постоянного аврала, — сказала эксперт.

Следующий способ манипуляции, по словам Гавриленко, заключается в том, чтобы кричать на сотрудника, тем самым воздействуя на него через страх.

— В офисе работает только «беги» или замри и точно нет «подумай». Так сотрудник подчиняется руководителю, соглашаясь сделать то, что он говорит, а вернее — кричит, лишь бы босс перестал орать и позволил уйти от него подальше, — констатировала бизнес-коуч.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Также работодатель может применять манипуляцию в виде позиции жертвы. Эксперт пояснила, что характеризуется такая уловка тем, что начальник не ставит задачу, а просит ему «помочь», в виду того, что он не успевает закрыть ее, либо вовсе не справляется. Гавриленко пояснила, что в этом случае начальник предстает в позиции жертвы, а сотрудник берет на себя роль спасателя, который не желает брать на себя ответственность за задачу работодателя, но не может отказать ему.

В заключение специалист отметила, что каждой манипуляции работодателя нужно уметь противостоять, по той причине, что это позитивно влияет на чувство собственного достоинства и прибавляет уверенности в своих силах.

— Руководителям же не рекомендуется использовать манипуляции, потому что это существенно снижает продуктивность команды, лишая ее идейности и инициативы, а также делает работников беспомощными, — резюмировала специалист.

25 января в результате исследований сервиса SuperJob стало известно, что 14% казанцев ежедневно расстраиваются из-за своего босса. Признались, что начальник портит им настроение несколько раз в год 9% респондентов. Также аналитики выяснили, что начальство ежедневно разносит респондентов, чье жалование составляет примерно 50 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов