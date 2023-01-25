Исследование: 14% казанцев ежедневно расстраиваются из-за своего босса

25% казанцев заявили, что начальство никогда не портит им настроения. Еще 14% опрошенных, напротив, признались, что ежедневно расстраиваются из-за вышестоящего руководства. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

9% респондентов отметили, что испытывают негативное настроение из-за начальника несколько раз в год.

Исследование также показало, что ежедневно начальство разносит опрошенных, которые зарабатывают примерно 50 тысяч рублей (17%). При этом меньшую критику от вышестоящего руководства получают те респонденты, чье жалованье превышает 80 тысяч рублей (12%). Большая доля тех, кому начальник на портит настроения, либо это происходит очень редко, среди опрошенных в возрастной категории старше 45 лет.

Фото: pxhere.com

49% респондентов признались, что плохое настроение руководителя никак не отражается на качестве их работы. 40%, напротив, заявили, что их производительность труда падает после того, как начальник устроит им разнос. Еще 6% респондентов заявили, что их результаты становятся лучше, когда они работают в плохом настроении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо этого, аналитики выяснили, что мужчины меньше женщин заостряют внимание на замечаниях начальника (35% против 45%). Горожане с зарплатой выше 80 тысяч рублей устойчиво относятся к неприятным словам начальника. Среди данной категории опрошенных 48% работают как обычно, находясь в плохом настроении. В том, что плохое настроение не влияет на качество работы, признавались респонденты старше 45 лет — 55% опрошенных этой категории могут не обращать внимание на негатив и работать, не сбавляя в качестве.

Напомним, 7 декабря 2022 года психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала, что тревожность и нехватка стрессоустойчивости — первое, на что жалуются офисные сотрудники. Специалист объяснила, что напряжение и проблемы на работе влияют на отношения с членами семьи — возрастает количество конфликтов. Образовавшийся «снежный ком» ведет к выгоранию.



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Антон Гаврилов