Главное о коронавирусе на 28 февраля: трехлетняя самоизоляция жительницы Индии, рост числа рейсов с КНР

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 162,5 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19. Всего на 28 февраля в республике зафиксировано 198 362 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 194 574 человека, в том числе 184 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 54 пациента.



По состоянию на 27 февраля в Татарстане проведено 8 571 820 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 259 исследований. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 162,5.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Санкт-Петербург с начала пандемии прибыла первая группа туристов из Китая

За последние сутки в России выявили 9 753 случая коронавируса, выздоровели 14 365 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 272 470, а выздоровевших — до 21 614 852. Госпитализированы за сутки 2 053 человека. Умерли за сутки 35 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 100 человек.



В Минтрансе выразили уверенность в том, что в нынешнем году вырастет число авиарейсов в КНР и количество перевезенных пассажиров между Россией и Китаем. В министерстве объяснили свой прогноз снятием карантинных ограничений со стороны Китая и разрешением на безвизовые поездки тургрупп из двух стран.

В Санкт-Петербург прибыла первая с начала пандемии COVID-19 организованная группа туристов из Китая. В пресс-службе городского комитета по туризму сообщили, что в составе группы более 30 человек из Гуанчжоу. Сообщается, что для туристов будет организована обзорная экскурсия по Петербургу. Они посетят Эрмитаж, Царское село, Павловск, Кронштадт и Петергоф. В ведомстве добавили, что власти города готовятся к расширению турпотока из КНР. Отмечается, что особый упор поставлен на вопросах коллективного размещения, организации питания туристов. Отели города подготавливают дополнительные инструкции и указатели на китайском языке.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Белом доме пока не пришли к единой позиции по вопросу о происхождении COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 675 161 566 раз, 6 870 778 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 389 954). На второй строчке — Индия (44 687 597), на третьей — Франция (39 821 524), на четвертой — Германия (38 144 033), на пятой — Бразилия (37 038 230).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 550). За ними следуют Бразилия (699 006), Индия (530 771), Россия (388 091, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 986).



За время пандемии сделано 13 328 081 959 инъекций вакцины против коронавируса.

В Белом доме пока не пришли к единой позиции по вопросу о происхождении коронавируса. Вашингтон ждет сотрудничества со стороны Пекина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что для американских властей важно понять, как появился новый коронавирус. Кирби пояснил, что осознание этого поможет не только предотвращать пандемии в будущем, но и лучше к ним готовиться.

Фото: flickr.com

Министр здравоохранения технического правительства Болгарии Асен Меджидиев заявил, что его страна не нуждается в новых дозах вакцины от COVID-19. Также он добавил, что Болгария требует от Еврокомиссии (ЕК) прекратить договор о поставке лекарств. Позицию по этому вопросу Меджидиев объяснил тем, что его страна обладает чрезмерным объемом вакцин, граждане не желают прививаться, а лишние дозы лекарств не удается подарить либо перепродать. В заключение он сообщил, что Болгария ранее забраковала 2,3 миллиона доз различных вакцин. По словам Меджидиева, в нынешнем году его страна вынуждена будет забраковать еще около 2,8 миллиона доз вакцин.

Чтобы установить причины пандемии COVID-19, Китай должен быть «более честным» в отношении того, что случилось 3 года назад в Ухане и привело к вспышке заболевания. Об этом заявил американский посол в КНР Николай Бернс. Он объяснил, что если сейчас стоит цель укрепления Всемирной организации здравоохранения, США должны «подтолкнуть Китай к более активному участию» в исследованиях причин возникновения коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительница Индии из-за страха перед COVID-19 заперлась в квартире на 3 года вместе с сыном, сообщает портал Oddity Central. Женщина была уверена, что ее ребенок может умереть от вируса. Для пущей безопасности она даже запретила супругу возвращаться домой. По этой причине мужчина был вынужден арендовать отдельное жилье. Чтобы разобраться с этой ситуацией, он обратился в полицию. Силовики крайне удивились рассказу мужчины, но в конечном счете приняли необходимые меры. Они позвонили женщине и во время переговоров убедили ее перестать вести затворнический образ жизни. Сейчас мать с сыном находятся в психиатрическом отделении и проходят лечение.

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Антон Гаврилов