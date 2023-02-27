Юрий Уткульбаев: «К сожалению, второй матч подряд нас подводит дисциплина»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Шинником», завершившийся счетом 2:1 в пользу казанцев. По его словам, команду «второй матч подряд подводит дисциплина»:



— С ЦСКА мы бы играли в меньшинстве, и сейчас минуте на 10-й позволили себе дать повод судье нас удалить. Я не стал сразу делать замену, чтобы команда прочувствовала, что такое, когда футболист подводит целый коллектив. Минут 15 мы играли вдесятером, хотя соперник был не против, чтобы мы 11-го игрока выпустили. Но мы посмотрели, как играем в меньшинстве, и в это время игрок разминался. Это повод поговорить и какие-то выводы сделать, в том числе, когда такой форс-мажор происходит.

Тренер назвал игру «немножко рваной»: отрезками команда играла хорошо, а иногда игроки «выключались и позволяли сопернику создавать подходы и опасные моменты»:

— Будем делать выводы, хорошо, что такие моменты случаются не в чемпионате, а в контрольных матчах. У нас еще неделя, чтобы подготовиться. Проанализируем, — резюмировал он.

Уткульбаев также отметил, что команда может делать замены, которые не ослабляют, а могут разнообразить ее и усилить игру.

Казанский «Рубин» на сборе в Турции обыграл ярославский «Шинник» со счетом 2:1. Первым счет открыл соперник, однако казанцам удалось отыграться: Мераби Уридия реализовал пенальти на 40-й минуте, а уже через 3 минуты Лисакович принес «Рубину» победу.

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Маргарита Головатенко