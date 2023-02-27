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«Рубин» обыграл «Шинник» в контрольном матче

20:40, 27.02.2023
«Рубин» обыграл «Шинник» в контрольном матче
Фото: ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» на сборе в Турции обыграл ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

Первым счет открыл соперник, однако казанцам удалось отыграться: Мераби Уридия реализовал пенальти на 40-й минуте, а уже через 3 минуты Лисакович принес «Рубину» победу.

По окончании сборов в Турции «Рубин» 6 марта возобновит сезон Первой лиги выездным матчем против «Кубани» в Краснодаре.

19 февраля «Рубин» одержал победу над ЦСКА. Товарищеский матч прошел в турецком Белеке.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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