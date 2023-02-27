Эксперт КФУ рассказал о причинах погодной аномалии в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в настоящее время среднесуточная температура на 5—8 градусов превышает норму — она должна составлять 9,5 градуса, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.



По его словам, в минувшие выходные Казань находилась в теплом секторе атлантического циклона, и погода на протяжении всей предстоящей недели будет определяться влиянием атмосферных фронтов западного циклона.

В ближайшие дни ожидается, что температура воздуха немного опустится, но в конце недели Казань окажется в передней части очередного циклона с попаданием в его теплую часть. В столицу Татарстана снова придут осадки в виде снега и дождя, а температура воздуха повысится до плюсовых значений, сообщает пресс-служба КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, во вторник, 28 февраля, ожидаются метель и сильный ветер. Завтра ночью и днем на дорогах Татарстана, в том числе и в Казани, будет сильная гололедица. При метели видимость ухудшится до 1—2 км.

В начале весны в Татарстане ожидается облачная погода со снегом и до +1 градуса. В ближайшие дни в Татарстане сохранится циклонический тип погоды. Временами будет наблюдаться снег, а в отдельных районах — метели и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко