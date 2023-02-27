В последний день февраля в Татарстане ожидается метель и сильный ветер
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, во вторник, 28 февраля, ожидается метель и сильный ветер.
Завтра ночью и днем на дорогах Татарстана, в том числе и в Казани, ожидается сильная гололедица. При метели видимость ухудшится до 1—2 км.
Порывы юго-западного ветра в Татарстане будут усиливаться до 15—20 м/с. В Казани они могут достигать 15—18 м/с.
Напомним, ухудшение погоды Гидрометцентр Татарстана прогнозировал и на 27 февраля. Возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы и каша. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15—20 м/с.
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