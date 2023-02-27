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Владимир Путин наградил жителей Татарстана

17:42, 27.02.2023 1
Владимир Путин наградил жителей Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами жителей Татарстана. Согласно тексту указа, нескольким жителям присвоили новые звания:

  • Тренер «Спортивной школы» Тетюшского муниципального района РТ Сагит Ибрагимов был удостоен почетного звания «Заслуженный работник физкультуры РФ»;
  • Главный специалист отдела разработки месторождений Ромашкинского месторождения — «Север» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Анна Тарасова — звания «Заслуженный геолог РФ»;
  • За заслуги в здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждена заместитель заведующего центральной районной аптекой №60 Муслюмовского района ГУП «Таттехмедфарм» Йолдыз Шафикова.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены:

  • главный эксперт проектного офиса центра технологического развития «Татнефти» Илгам Газизов;
  • электросварщик ручной сварки нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Анатолий Зубарев;
  • главный инженер — первый заместитель начальника управления «Татнефти» Сергей Любецкий.

Звание «Заслуженный работник нефтегазовой промышленности РФ» получили:

  • слесарь по ремонту технологических установок нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефть-Добыча» Владимир Айкин;
  • оператор по подземному ремонту скважин Джалильского цеха Рустям Галиев и другие сотрудники «Татнефти».

За подготовку национальной сборной России к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Граце почетной грамотой президента РФ отмечен:

  • Заместитель директора «Международного центра компетенций — Казанский центр информационных технологий и связи» Дамир Рамазанов.

В 2022 году государственные премии в области науки и техники в Татарстане получили 16 человек. Их разделили по двум группам. Участникам первой достались награды за «создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Татарстане».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:29
    какая высокая награда! Поздравляю
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