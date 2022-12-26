В Татарстане 16 человек получили госпремии в области науки и техники
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии РТ в области науки и техники в 2022 году. Указ опубликован на сайте главы республики.
Всего награды получили 16 человек. Их разделили по двум группам. Участникам первой достались премии за «создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Татарстане». В список вошли:
- гендиректор ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров;
- директор ООО «Агопроект» Ильдус Габдрахманов;
- гендиректор ООО «Киятское» Владимир Грачев;
- начальник отдела технологий и семеноводства ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Шагит Зайнуллин;
- коммерческий директор ООО «АГРО-АЛЬЯНС РИА» Ильдар Имамеев;
- главный бухгалтер ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Вазир Мавлин;
- профессор Казанского государственного аграрного университета Эльмас Нуруллин;
- директор ООО «Чистопольские семена» Николай Прокофьев.
Вторую группу наградили за «разработку и промышленное внедрение одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной». Премии получили:
- начальник отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Камиль Гарифов;
- заместитель начальника управления добычи нефти и газа департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» Александр Артюхов;
- заведующий сектором эксплуатации скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Виктор Балбошин;
- ведущий инженер отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Николай Воронин;
- заведующий лабораторией техники и технологии добычи нефти отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Александр Глуходед;
- заведующий лабораторией эксплуатации и ремонта осложненных скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Альберт Кадыров;
- заведующий сектором ремонта скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Илгам Рахманов;
- начальник управления организационного развития ПАО «Татнефть» Владимир Фадеев.
Напомним, что в конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди них четверо жителей Татарстана.
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