В Татарстане 16 человек получили госпремии в области науки и техники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии РТ в области науки и техники в 2022 году. Указ опубликован на сайте главы республики.

Всего награды получили 16 человек. Их разделили по двум группам. Участникам первой достались премии за «создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Татарстане». В список вошли:

гендиректор ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров;

директор ООО «Агопроект» Ильдус Габдрахманов;

Ильдус Габдрахманов; гендиректор ООО «Киятское» Владимир Грачев;

начальник отдела технологий и семеноводства ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Шагит Зайнуллин;

коммерческий директор ООО «АГРО-АЛЬЯНС РИА» Ильдар Имамеев;

главный бухгалтер ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Вазир Мавлин;

профессор Казанского государственного аграрного университета Эльмас Нуруллин;

директор ООО «Чистопольские семена» Николай Прокофьев.

Фото: president.tatarstan.ru

Вторую группу наградили за «разработку и промышленное внедрение одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной». Премии получили:

начальник отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Камиль Гарифов;

заместитель начальника управления добычи нефти и газа департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» Александр Артюхов;

заведующий сектором эксплуатации скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Виктор Балбошин;

ведущий инженер отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Николай Воронин;

заведующий лабораторией техники и технологии добычи нефти отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Александр Глуходед;

заведующий лабораторией эксплуатации и ремонта осложненных скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Альберт Кадыров;

заведующий сектором ремонта скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Илгам Рахманов;

начальник управления организационного развития ПАО «Татнефть» Владимир Фадеев.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что в конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди них четверо жителей Татарстана.

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Айрат Назипов