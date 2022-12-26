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В Татарстане 16 человек получили госпремии в области науки и техники

20:21, 26.12.2022
В Татарстане 16 человек получили госпремии в области науки и техники
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии РТ в области науки и техники в 2022 году. Указ опубликован на сайте главы республики.

Всего награды получили 16 человек. Их разделили по двум группам. Участникам первой достались премии за «создание и внедрение инновационной системы семеноводства зерновых культур в Татарстане». В список вошли:

  • гендиректор ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров;
  • директор ООО «Агопроект» Ильдус Габдрахманов;
  • гендиректор ООО «Киятское» Владимир Грачев;
  • начальник отдела технологий и семеноводства ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Шагит Зайнуллин;
  • коммерческий директор ООО «АГРО-АЛЬЯНС РИА» Ильдар Имамеев;
  • главный бухгалтер ассоциации по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана» Вазир Мавлин;
  • профессор Казанского государственного аграрного университета Эльмас Нуруллин;
  • директор ООО «Чистопольские семена» Николай Прокофьев.
Фото: president.tatarstan.ru

Вторую группу наградили за «разработку и промышленное внедрение одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной». Премии получили:

  • начальник отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Камиль Гарифов;
  • заместитель начальника управления добычи нефти и газа департамента добычи нефти и газа структурного подразделения «Татнефть-Добыча» Александр Артюхов;
  • заведующий сектором эксплуатации скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Виктор Балбошин;
  • ведущий инженер отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Николай Воронин;
  • заведующий лабораторией техники и технологии добычи нефти отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Александр Глуходед;
  • заведующий лабораторией эксплуатации и ремонта осложненных скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Альберт Кадыров;
  • заведующий сектором ремонта скважин отдела «Эксплуатация и ремонт скважин» Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти ПАО «Татнефть» Илгам Рахманов;
  • начальник управления организационного развития ПАО «Татнефть» Владимир Фадеев.
Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что в конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди них четверо жителей Татарстана.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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