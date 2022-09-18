Исследование: треть россиян против запрета пропаганды идей чайлдфри

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России 34% опрошенных не поддерживают предложение запретить пропаганду идей чайлдфри среди несовершеннолетних. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Законопроект одобряет всего 41% опрошенных россиян. По их мнению, пропаганда отказа от рождения детей приведет к серьезным экономическим и гуманитарным последствиям для страны. «А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?»; «Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации» — приводит SuperJob слова респондентов.

Те, кто не согласен с запретом идей чайлдфри, убеждены, что заводить детей или не рожать их — свободный выбор и право каждого человека. Они считают, что государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К запрету продвижения идей чайлдфри среди несовершеннолетних чаще всего призывают россияне, у которых есть дети — 54%, против 37% среди бездетных. Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин — 43% и 38% соответственно.

В исследовании, которое проходило 15—16 сентября, участвовали экономически активные совершеннолетние граждане России. Опрошено 1,6 тысячи респондентов.

Напомним, в начале сентября в Госдуму внесли проект закона об отнесении к запрещенной среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, — идеологии «чайлдфри». Авторы документа — депутаты Курултая Башкирии и двое депутатов Госдумы.

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Илина Хакимова