Депутаты башкирского Курултая внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей

В Госдуму внесли проект закона об отнесении к запрещенной среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, — идеологии «чайлдфри». Авторами выступили депутаты Курултая Башкирии и двое депутатов Госдумы.

— Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим проект федерального закона предлагает внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей.

В марте законопроект башкирских депутатов находился на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном собрании России. Как объяснял председатель Курултая РБ Константин Толкачев, взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Однако другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Они могут сформировать у них искаженные установки на будущее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина