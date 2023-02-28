Аналитики Rescue Remod рассказали, когда россияне чаще всего испытывают стресс

В Британии аналитики Rescue Remod выяснили в какое время человек чаще всего сталкивается со стрессом. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на исследования экспертов.

Так, специалисты выяснили, что особенно часто люди испытывают стресс, когда не слышат будильник, пачкают одежду или ковер. Также факторами создания негативного настроения у людей, по мнению специалистов, являются, пробки на дороге, опоздания на работу.

Фото: pxhere.com

Кроме того, исследование показало, что не реже люди испытывают стресс, когда обжигаются или спотыкаются в общественных местах.

25 января в результате исследования сервиса SuperJob стало известно, что 14% казанцев ежедневно расстраиваются из-за вышестоящего руководства. 25% респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроения. Еще 9% опрошенных признались, что испытывают негативное настроение из-за начальника несколько раз в год.

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Антон Гаврилов