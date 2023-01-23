В Казани увеличилась средняя зарплата на предприятиях ОПК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Казани выросла средняя зарплата — от 30 до 100 тысяч рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор Центр занятости города Тимур Муллин.



— При этом работодатели готовы принимать и без опыта работы, с обучением нужным навыкам, предлагая благоприятные условия труда, — сообщил он.

Скриншот трансляции

По словам Тимура Муллина, в Казани в 2022 году выросло число вакансий в сфере промышленности, в том числе и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вместе с этим снизилось число вакансий в таких сферах, как туризм и ресторанный бизнес (-55%), строительство (-51%), транспорт и логистика (-23%), здравоохранения (-6%) и торговля (-5%).



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Татьяна Демина