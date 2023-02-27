Рустам Минниханов указал на нехватку МСП Казани в производственных отраслях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на XXI сессии Казгордумы IV созыва, обратил внимание, что малый и средний бизнес Казани недостаточно представлены в производственных отраслях. В них работает менее 10% МСП.

— Казань также является лидером в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Его доля в экономике города составляет 42,2%. Это очень хороший результат. Казань по показателям на душу населения — первое место по количеству МСП на тысячу жителей и третье место по числу занятых в секторе МСП. Это очень хорошие результаты. И в то же время структурно я бы хотел обратить внимание — малый и средний бизнес мало представлены в производственных отраслях. По статистике, в этой сфере работает только 8% малых и средних предприятий нашей столицы, — указал Рустам Минниханов.



Он призвал использовать потенциал крупных промышленных предприятий, чтобы создать и реализовывать проекты производственного характера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на коллегии Министерства экономики Татарстана стало известно, что полтора десятка районов республики демонстрируют снижение числа МСП. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина