Срок для псевдопатриота: в Казани на 6,5 года посадили подполковника — организатора кражи сейфа из Следкома

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Реальным сроком в 6,5 года колонии общего режима наказал сегодня Вахитовский суд Казани бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова за организацию кражи сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома по Татарстану и заказ двух поддельных паспортов на свое имя. Об этом сообщает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания Шакирова лишили звания и установили запрет на должности в органах власти в течение трех лет после освобождения.

Сам осужденный рассчитывал на более мягкое наказание — в прениях и последнем слове он пытался убедить судью и других участников процесса, что в нынешних российских реалиях его посадка не будет отвечать целям и задачам СВО по борьбе с неонацизмом, а также установкам президента Владимира Путина и лозунгу: «Все для фронта, все для Победы!».



Какой вклад Шакиров лично готов внести в эту победу, проговаривалось вскользь — мол, в случае назначения условного срока вооруженные силы готовы подписать с бывшим следователем военный контракт. При этом сам подсудимый не утверждал, что тут же его подпишет. Предлагал суду рассмотреть вариант наказания в виде принудительных либо исправительных работ, утверждая, что в этом случае ущерб будет погашен быстрее, а его содержание за решеткой не ляжет бременем на нужды налогоплательщиков.

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого объявили в международный розыск. Похищенные деньги не нашли. В ходе следствия Шакиров заключил досудебное соглашение, раскрыв все детали своего плана и сознавшись в получении кредитов на 2 млн рублей под чужим именем. Позже это соглашение силовики сочли невыполненным, однако судили экс-сотрудника отдельно от трех других фигурантов этого дела. Последним суд в середине февраля назначил по 3 года колонии общего режима, посчитав, что о миллионах в сейфе они не знали. Прокуратура оспорила этот приговор.

Как подсудимый подполковник начал за решеткой карьеру политика, воззвал к патриотизму судьи, обвинив бывших коллег в бюрократизме и халатности, — в репортаже «Реального времени».

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Ирина Плотникова