В Казани прокуратура обжаловала «мягкий» приговор трем участникам кражи сейфа из Следкома

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», прокуратура требует отмены приговора в отношении трех парней из Альметьевска, осужденных за участие в резонансной краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома в Казани.



Апелляционное представление внес гособвинитель Руслан Байбиков. По данным источников «Реального времени», он считает приговор незаконным и необоснованным ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, переквалификации действий фигурантов и оправдания одного из них по эпизоду с похищением чужих госномеров на автомобиль.

Напомним, 13 февраля Вахитовский райсуд Казани огласил первый приговор по данному делу. Сознавшиеся в краже Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев получили по 3 года колонии общего режима. При этом суд согласился с версией подсудимых и их защитников, что парни не подозревали ни о содержимом сейфа, ни о том, что посягают на имущество Следственного комитета, а потому приговорил фигурантов не за кражу в особо крупном размере (ч.4 ст. 158 УК РФ), а за кражу по предварительному сговору (ч.2 ст. 158 УК РФ).

Нюанс в том, что обвинение в такой редакции не позволит взыскать с этих осужденных весь ущерб, а ведь пропавшие миллионы так и не найдены.

Уже 27 февраля в Вахитовском суде Казани может быть оглашен второй приговор по этому делу. Вчера с последним словом выступил организатор кражи — бывший следователь-криминалист Марат Шакиров, обвиняемый также по двум эпизодам пособничества в подделке паспорта с целью получения кредитов под чужим именем. Ставку в своей речи подполковник сделал не столько на деятельное раскаяние, сколько на патриотические чувства судьи — пытался убедить ее, что в условиях противостояния России и Запада не стоит отправлять его за решетку и оплачивать содержание там за счет налогоплательщиков.

В частности, Шакиров заявил, что уже не раз просился на фронт, и в случае наказания условным сроком сможет заключить военный контракт и отправиться в зону СВО. В свою очередь, сторона обвинения предложила суду отправить этого обвиняемого в колонию на 7 лет.



Дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого — Дживана Мхитаряна — объявили в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена до сих пор.