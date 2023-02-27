В Татарстане изготовили универсальную спецмашину с краном-манипулятором

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Партнер КАМАЗа — ОАО «РИАТ» первым в Татарстане приступил к выпуску кранов-манипуляторов и изготовил универсальную спецмашину на базе вездеходного шасси КАМАЗ-43118. Ее будут эксплуатировать в строительной и энергетической отраслях, а также в нефтегазовой сфере, сообщили в пресс-службе челнинского предприятия.

— Конструкция КМУ «РИАТ — КРАН» обеспечивает опускание стрелы ниже горизонтальной линии на 15 градусов, что позволит, в перспективе, использовать его в составе с бурильным оборудованием и люлькой. Эти решения позволят российскому потребителю эксплуатировать автомобиль «четыре в одном» — в качестве транспортного средства на базе автомобиля, в качестве крана, автогидроподъёмника и буровой установки, — рассказал руководитель проекта КМУ ОАО «РИАТ» Сергей Кравцов.

Первый опытный образец спецтехники прошёл все заводские испытания и уже находится в эксплуатации на нефтяных месторождениях ПАО «Татнефть».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, что за 47 лет КАМАЗ выпустил более 2,4 млн машин. Первый грузовик КАМАЗ сошел с конвейера 16 февраля 1976 года.

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Айрат Назипов