Amazon обогнал Apple в рейтинге самых дорогих брендов мира

Крупный онлайн-ретейлер Amazon обошел Apple в рейтинге самых дорогих брендов, заняв первое место. Лидерство американская компания установила, несмотря на потерю $51 миллиарда за год, сообщают «Известия» со ссылкой на данные отчета Brand Finance Global.

— По оценке брендов Brand Finance, Amazon снова занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, несмотря на то, что в этом году стоимость ее бренда упала на 15% с $350,3 миллиарда до $299,3 миллиарда, — говорится в отчете.

Помимо этого, там отмечается, что отношение к обслуживанию клиентов в Amazon снизилось. Увеличились сроки доставки, в связи с чем потребители стали реже рекомендовать компанию другим.

По информации источника, связано это с антиковидными ограничениями, отмена которых привела к снижению спроса на онлайн-торговлю.

Apple заняла в рейтинге второе место. Стоимость бренда компании с 2022 года снизилась на 16% с $355,1 миллиарда. Сейчас она составляет $297,5 миллиарда.



Фото: pxhere.com

— Падение стоимости бренда в этом году связано с падением прогнозируемой выручки, поскольку ожидается, что нарушенная цепочка поставок товаров и ограниченный рынок труда ограничат поставки ее основных аппаратных продуктов, — сказано в публикации.

В июне 2022 года сообщалось, что Apple стала самым дорогим брендом в мире. Тогда компании удалось сместить с лидирующей позиции Amazon, которыйя опустился на третью строчку рейтинга.

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Антон Гаврилов