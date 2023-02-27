Татарстанских водителей предупредили о продолжении ухудшения погодных условий 27 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанских водителей предупредили о значительном ухудшении погодных условий 27 февраля, об этом предупредили в Госавтоинспекции республики.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра РТ, на ее территории и в Казани 27 февраля ожидаются:



осадки в виде мокрого снега и дождя;

сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с;

метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;

гололед;

на дорогах снежные заносы, снежная каша.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили о продлении с 8.00 по мск временного ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1375+000.

Еще со вчерашней ночи из-за ухудшения погоды для грузовиков и автобусов на участках федеральных трасс Р-239 и М-7 «Волга» ограничено движение, какой-либо информации о его снятии еще не появлялось.

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Илина Хакимова