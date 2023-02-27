Татарстанских водителей предупредили о продолжении ухудшения погодных условий 27 февраля
Татарстанских водителей предупредили о значительном ухудшении погодных условий 27 февраля, об этом предупредили в Госавтоинспекции республики.
Согласно данным на сайте Гидрометцентра РТ, на ее территории и в Казани 27 февраля ожидаются:
- осадки в виде мокрого снега и дождя;
- сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с;
- метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;
- гололед;
- на дорогах снежные заносы, снежная каша.
В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили о продлении с 8.00 по мск временного ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1375+000.
Еще со вчерашней ночи из-за ухудшения погоды для грузовиков и автобусов на участках федеральных трасс Р-239 и М-7 «Волга» ограничено движение, какой-либо информации о его снятии еще не появлялось.
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