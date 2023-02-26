Татарстанцев предупредили об ограничении движения по трассам М-7 и Р-239 из-за непогоды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за ухудшения погоды для грузовиков и автобусов на участках федеральных трасс Р-239 и М-7 «Волга» ограничено движение. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Татарстану.

Согласно распоряжению ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 26 февраля с 20:30 по мск ограничено движение на следующих участках дорог:

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с км 10 + 910 по км 399 + 065;

М-7 с км 827 + 852 по км 1166 + 710;

М-7 подъезд к Ижевску и Перми с км 0 + 000 по км 28 + 916;

М-7 «Волга» подъезд к Кирову с км 15 + 760 по км 127 + 190.

Ограничение движения грузовиков и автобусов планируют снять после улучшения погоды. Ориентировочное дата и время не указаны.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за непогоды на территории Татарстана также ограничено движение на трассе М-5 «Урал»: в Бугульминском районе на трех участках: с 1239 км по 1 240 км, с 1 243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км и в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км. Ориентировочное время окончания действия меры — 06:00 по мск 27 февраля.



Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы и «каша», ночью — гололед. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15—20 м/с.



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Татьяна Демина