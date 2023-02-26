В связи с ухудшением погоды в Татарстане вводится временное ограничение движения на М-5 «Урал»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) с 18.00 по мск вводится временное ограничение движения на трассе М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Ограничение затронут пассажирские автобусы, маршрутные такси, легковые такси и грузовой транспорт. Ориентировочное время окончания ограничения движения 06.00 по мск 27 февраля.



Движение ограничено:

В Бугульминском районе на трех участках: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, общей протяжённостью 7,5 км.

В Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км, протяжённостью 22,5 км.

В Казани с 11 января ограничено движение транспорта по улице Магистральной в связи со строительством хозяйственно-бытовой канализации. Ограничение действует до 30 сентября, будет закрыта проезжая часть напротив здания №2а по улице Южно-Промышленной.

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Илина Хакимова