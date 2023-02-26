Татарстанцев предупредили о дожде, сильном ветре и метели в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В понедельник, 27 февраля, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — дождь, мокрый снег, сильный ветер и метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе и в Казани, возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы и каша, ночью — гололед.

Порывы юго-западного в ветра могут достигать 15—20 м/с. Ночью локально они могут усиливаться до 22 м/с, а в Казани — до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночные температуры в Татарстане составят от -3 до +2 градусов. Днем потеплеет до +4 °С. В Гидрометцентре республики предупредили, что плюсовые температуры и смешанные осадки могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий и других поверхностей.

Мокрый снег с дождем, метель и сильный ветер прогнозировали и на воскресенье, 26 февраля. Температуры воздуха в Татарстане, в том числе и в Казани, поднялись выше 0 градусов.

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Татьяна Демина