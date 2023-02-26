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Казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту»

19:15, 26.02.2023
Казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту»
Фото: пресс-служба БК УНИКС

УНИКС проиграл «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на спортивной арене «Баскет-холл» в Казани.

Игра завершилась со счетом 69:80.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Самым результативным среди казанцев стал Ненад Димитриевич — он набрал 13 очков (а также 4 передачи и 3 подбора).

Отметились также Дэрил Мэйкон — 12 очков (3 подбора; 3 передачи; 3 перехвата) и Луи Лабери — 12 очков (9 подборов).

В прошлый раз казанская команда победила ЦСКА со счетом 112:104. Уже 2 марта команды встретятся снова.

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Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

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