Казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту»
УНИКС проиграл «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на спортивной арене «Баскет-холл» в Казани.
Игра завершилась со счетом 69:80.
Самым результативным среди казанцев стал Ненад Димитриевич — он набрал 13 очков (а также 4 передачи и 3 подбора).
Отметились также Дэрил Мэйкон — 12 очков (3 подбора; 3 передачи; 3 перехвата) и Луи Лабери — 12 очков (9 подборов).
В прошлый раз казанская команда победила ЦСКА со счетом 112:104. Уже 2 марта команды встретятся снова.
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