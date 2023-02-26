В Татарстане выросло потребление молочной продукции
В Татарстане зафиксировали увеличение потребления молока и молочной продукции в домашних хозяйствах на душу населения в год. В 2021 году оно составило 361 кг.
Для сравнения, по пандемии коронавируса, в 2019-м в республике потребление молока и молочной продукции на душу населения в год оценивалось в 359 кг. К 2020-му показатель снизился до 358 кг, подсчитал Татарстанстат.
Напомним, по данным Минсельхозпрода Татарстана, на душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 28%. В 2022 году его надоили более 2 млн тонн.
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