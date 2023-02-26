72-летнего татарстанца обвиняют в убийстве, совершенном в 2003 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в убийстве, совершенном в 2003 году, обвиняется 72-летний мужчина. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие полагает, что летом 2003 года обвиняемый с знакомыми поехал на один из островов Нижнекамского водохранилища на рыбалку. Распивая спиртное он поругался с одним из мужчин и нанес ему не менее пяти ударов топором по различным частям тела.

На протяжении почти 20 лет дело оставалось нераскрытым. Однако следователям-криминалистам удалось добыть доказательства причастности татарстанца к совершению преступления.

Фото: sledcom.ru

Помимо этого, в ходе расследования стало известно, что летом 2022 года обвиняемый напал на своего соседа, вооружившись ножом и газовым баллончиком. Он попытался ранить мужчину, однако дочь потерпевшего успела спрятать отца от злоумышленника.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В январе Следком по Татарстану сообщил о завершении следствия по делу о смерти 17-летнего парня, застреленного в Нижнекамске в 1998 году. В этом убийстве, а также незаконном обороте огнестрельного оружия обвиняют 43-летнего жителя Нижнекамска.



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Илина Хакимова