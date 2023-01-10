В Татарстане спустя четверть века раскрыли убийство подростка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу о смерти 17-летнего парня, застреленного в Нижнекамске в 1998 году. В этом убийстве, а также незаконном обороте огнестрельного оружия обвиняют 43-летнего жителя Нижнекамска.



По версии следствия, в августе 98-го обвиняемый с оружием прибыл на встречу с группой молодых людей, с которой у его знакомого сложились неприязненные отношения. На встрече между сторонами произошел конфликт, в ходе которого и раздался выстрел. Силовики уверены — смертельное ранение 17-летнему парню нанес его земляк, который на тот момент был лишь на год старше убитого.

С места преступления предполагаемый стрелок скрылся и был объявлен в розыск. Однако позже другие участники сходки дали показания, что стрелял другой, и этот другой уже скончался.

Обвинения с «беглого» фигуранта сняли, розыск отменили, и, казалось, дело было закрыто. Возобновили следствие в 2022 году, на основе новой информации. «В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были получены свидетельские показания, подтвердившие причастность обвиняемого к совершению преступления», — комментирует старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Дело направлено в суд.