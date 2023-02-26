Главное о коронавирусе на 26 февраля: волна глазных болезней после COVID-19, почти 675 миллионов зараженных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ни одного умершего от COVID-19 татарстанца за месяц

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 152 новых случая COVID-19. Всего на 26 февраля в республике зафиксировано 198 080 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 194 253 человека, в том числе 158 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 44 пациентов.

Офтальмологи столкнулись с серьезной волной глауком, катаракт, увеальных воспалений, сосудистых поражений сетчатки и других болезней, которые развивались в результате коронавируса, рассказала «Реальному времени» врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, заслуженный врач Татарстана Гузель Анисимова. По ее словам, кортикостероиды, которые массово назначались пациентам с COVID-19, плохо сказываются на состоянии глаз — в этом специалист убедилась на личном опыте. После курса этих лекарств она до сих пор чувствует сухость в глазах.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане больше месяца не регистрируют случаев смерти от COVID-19. О последней жертве коронавируса в республике федеральный оперштаб сообщал 20 января — скончался один человек.



Вакцинация населения против COVID-19 все еще продолжается. В поликлиниках Казани прививку можно сделать первой зарегистрированной российской вакциной «Спутник V».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани состоялся предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева — его съемки в 2020 году сорвала пандемия коронавируса. К созданию кинокартины приступили в апреле 2021-го. Часть сцен снимались в Праге, затем съемки продолжились на «Мосфильме».



Более полумиллиона случаев COVID-19 в Самарской области

За последние сутки в России выявили 9 574 случая коронавируса, выздоровели 9 774 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 253 137, а выздоровевших — до 21 591 237. Госпитализированы за сутки 880 человек. Умер за сутки 31 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 396 035 человек.

Более полумиллиона случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выявили в Самарской области. Суточный прирост превышает отметку в 700 зараженных с 15 февраля. Пик пришелся на 18 февраля — оперштаб сообщил о 1 041 заболевшем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В соседней с Татарстаном Башкирии с 1 по 25 февраля зарегистрировали 26 случаев смерти от COVID-19. Всего в республике с начала пандемии от коронавируса умерли более 6 тысяч человек.

В Саратовской области с 16 февраля фиксируется более 300 зараженных COVID-19 за сутки. Так, 22 февраля сообщалось о 344 заболевших, 23 февраля — о 324, 24 февраля — о 331, а 25 февраля — о 328.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 5 миллионов заболевших за 28 дней

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 мск заразились 674 970 753 раза, 6 870 001 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 372 978). На второй строчке — Индия (44 687 243), на третьей — Франция (39 813 898), на четвертой — Германия (38 111 063), на пятой — Бразилия (37 020 531).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 560). За ними следуют Бразилия (698 928), Индия (530 769), Россия (388 033, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 938).



За время пандемии сделано 13 328 015 537 инъекций вакцины против коронавируса.

Число зараженных коронавирусом с начала пандемии в мире почти достигло отметки в 675 миллионов. За последние 28 дней зарегистрировано 4,76 миллиона заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Японии с начала пандемии выявили почти 33,2 миллиона случаев заражения COVID-19. Умерли от него 72,2 тысячи человек, подсчитали в Университете Джонса Хопкинса. Из них за последние 28 дней скончались 4,8 тысячи японцев.

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Татьяна Демина