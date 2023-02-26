В Чистополе на Каме двое мужчин перевернулись на снегоходе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Минувшей ночью диспетчерам пожарной службы Чистополя поступил звонок — очевидец сообщил, что с Камы слышны крики мужчин и видны черные точки на льду. Спасатели обнаружили их на расстоянии 300 метров от берега на льду, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Установлено, что двое мужчин 1984 и 1985 года рождения не справились с управлением снегоходом. Он опрокинулся, а мужчины получили травмы, при которых самостоятельно передвигаться уже не могли.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Пострадавших на носилках передали бригаде скорой помощи. Мужчин госпитализировали в отделение травматологии Чистопольской ЦРБ.



Добавим, что в соседней с Татарстаном Башкирии ночью произошел похожий инцидент: туристы на снегоходах застряли на реке. К ним выехали спасатели МЧС на судне на воздушной подушке «Хивус».

В пресс-службе МЧМ по России рассказали, что туристы передвигались по пересеченной местности и остановились на островке посередине реки, чтобы избежать затопления снегоходов.

Группе помогло, что они смогли развести костер. Под лед провалился один снегоход и застрял, еще один находится на островке. Все восемь человек были доставлены до ближайшего населенного пункта, обошлось без пострадавших.

Спасатели предупредили: отправляясь на туристический маршрут, регистрируйтесь в МЧС России.

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Илина Хакимова