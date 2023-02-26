В Казани во время пожара погиб один человек
Накануне вечером в Авиастроительном районе Казани произошел пожар в частном садовом бревенчатом доме, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
В ходе разбора сгоревших конструкций дома сотрудники пожарной охраны обнаружили тело мужчины 1980 г. р.
Сообщается, что в результате пожара пострадала женщина 1978 г. р., она получила термический ожог предплечья, от госпитализации отказалась. В ГУ МЧС по Татарстану добавили, что на данный момент причина пожара устанавливается.
В начале февраля в селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана на пожаре пострадала семья из двух взрослых и четырех детей. Отец и трое детей погибли, мать и еще один ребенок спаслись.
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