Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступят в силу уже в марте

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин напомнил россиянам о законах, которые вступят в силу уже на следующей неделе — в марте. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

В частности, с 1 марта 2023 года начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Фото: telegram/Вячеслав Володин

Также спикер напомнил о том, что на следующей неделе в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, что сделает легче жизнь маломобильных граждан.

Фото: telegram/Вячеслав Володин

Помимо всего прочего, с 1 марта также вводится запрет на работу граждан в такси, судимых за тяжкие преступления. Норма касается не только россиян, но и граждан стран-членов ЕЭАС.

Фото: telegram/Вячеслав Володин

Володин добавил, что с марта жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами.



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Илина Хакимова