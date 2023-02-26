Минздрав России: эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств повысит их доступность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях будет проводиться эксперимент по онлайн-торговле препаратами, отпускаемыми по рецепту.

— Эксперимент позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса — врачами, аптечными организациями и пациентами. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования, это препараты самых разных терапевтических групп, — рассказал Кузнецов.

С начала 2020 года Роскомнадзор заблокировал и удалил более 45 тысяч интернет-страниц с информацией о незаконной продаже лекарств.

Работу подавляющего большинства (44,2 тысячи) пресекли благодаря действиям Росздравнадзора: 6,5 тысячи — в 2020 году, 12 тысяч — в 2021-м, 20,5 тысячи — в 2022-м и 4,8 тысячи за полтора месяца этого года.

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Максим Кокунин