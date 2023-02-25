В Казани состоялся предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» Николая Лебедева

Фото: кадр из трейлера

В казанском кинотеатре «Мир» состоялся предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Картина повествует о Нюрнбергском процессе, прошедшем в 1945-1946 годах. Тогда Советский союз, СССР, Англия и Франция осуществили суд над преступниками нацистской Германии.

— Нюрнбергский процесс — это историческое событие, его процедура была очень непроста. Историческое событие, которое документально, шаг за шагом, показывало, подтверждало преступления фашизма. Мне кажется, сегодня мы немного забыли об отголосках Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны. Этот фильм — напоминание о том, как было почти 80 лет назад, — подчеркнула важность фильма министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: tatarstan.ru

Над проектом работали представители девяти стран. В касте присутствуют как российские актеры, так и актеры из США, Германии, Великобритании, Дании, Чехии, Франции, Австрии, Бельгии. Главные роли исполнили Любовь Аксенова и Сергей Кемпо.

— Естественно были сложности с переводом. Однако, на удивление, была хорошая работа, очень слаженная. Было очень интересно посмотреть, как иностранные артисты воспринимают Нюрнбергский процесс, насколько они знакомы или незнакомы с реальной историей, а не тем, что сейчас является доминирующим нарративом за пределами нашей страны. Ну и кроме того, как отмечал режиссер Лебедев, что все артисты по всему миру — они учатся по системе Станиславского, и как же тут не сняться у русского режиссера, — ответил на вопрос о сложности работы в интернациональном коллективе креативный продюсер проекта Илья Васильев.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Съемки фильма должны были начаться еще весной 2020 года. Однако, их пришлось перенести из-за пандемии коронавируса на апрель 2021 года. Часть сцен снимались в Праге, а затем продолжились на «Мосфильме». Здесь в натуральную величину воссоздали зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца правосудия.

Проекты на тему Нюрнбергского процесса снимались уже неоднократно. Так, в 1947 году в СССР выпустили документальный фильм «Суд народов», затем, в 1961 году уже в США — «Нюрнбергские процессы», а в 2000 году в Канаде — мини-сериал «Нюрнберг».

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Елизавета Пуншева