На трассе М-7 в Татарстане произошло массовое ДТП с участием 7 грузовиков

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Елабужском районе Татарстана на 1014 километре трассы М-7 произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадали три человека. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По информации ведомства, бензовоз опрокинулся на проезжей части, в результате чего с ним столкнулись несколько попутных грузовиков.

В связи с инцидентом, движение в направлении Казани полностью перекрыто. В направлении Набережных Челнов движение продолжается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Накануне в Зеленодольском районе Татарстана произошла смертельная авария. На 102-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. Один участник ДТП погиб.



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Антон Гаврилов