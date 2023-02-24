Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Зеленодольском районе Татарстана
Смертельная авария произошла в пятницу, 24 февраля, в Зеленодольском районе Татарстана. На 102-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai.
— Водитель автомобиля ВАЗ 2022 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Hyundai, — рассказали в ГИБДД Татарстана.
Предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.
Накануне на трассе Тукаевского района Татарстана произошло ДТП, в результате которого 18-летний водитель KIA и три пассажира получили тяжелые травмы. По предварительным данным, водитель не учел погодные условия и наехал на опору освещения. Ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
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