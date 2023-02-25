Польская компания Orlen сообщила о прекращении поставок нефти из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия прекратила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил в соцсетях глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

— Мы эффективно обеспечиваем снабжение. Россия прекратила поставки в Польшу, к чему мы готовы. Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников, — цитирует «Коммерсантъ» его слова.

В марте 2022 года заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что его страна выступает за полное эмбарго на углеводороды из России. Также он выразил мнение, что подобные меры позволят перекрыть поток денежных средств, что в конечном итоге остановит противостояние на Украине.

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Антон Гаврилов