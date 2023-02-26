СМИ: западные танки не пригодны для украинских мостов

Французская журналистка Кристель Неан рассказала, что обещанные ВСУ западные танки будет тяжело доставить на фронт из-за низкой грузоподъемности украинских мостов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— С их доставкой будут проблемы, поскольку многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, — сказала она.

Неан рассказала, что такие тяжелые танки, как Abrams или Leopard, совершенно не приспособлены к характеру украинской местности и просто утонут в грязи.

Фото: ru.wikipedia.org

Американский лидер Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев 20 февраля заверил, что США совместно со странами-партнерами поставят вооруженным силам Украины не менее 700 танков.

— Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО, — заявил он.

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Максим Кокунин