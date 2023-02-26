Национальная ассоциация цветоводов: весной в российских магазинах почти не будет импортных тюльпанов

Глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов рассказал, что весной 2023 года в ассортименте цветочных магазинов будет небольшое количество тюльпанов из Нидерландов. При этом цена импортных цветов значительно возрастет, сообщает «Российская газета».

По его словам, данная ситуация наблюдается на российском цветочном рынке уже на протяжении 5—7 лет. По этой причине сокращение ассортимента импортных цветов никак не связано с западными санкциями, отметил он.

— Почти все тюльпаны в этом году будут российского производства. Импортных тюльпанов будет мало, а стоить они будут значительно дороже. В этом сегменте цветочной отрасли действительно произошло импортозамещение. В России можно насчитать несколько сотен производителей тюльпанов — это достаточно выгодный малый бизнес, — сказал Антипов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в этом месяце флорист Ксана Тайлер рассказала, что определенному характеру соответствуют определенные цветы. По ее словам, цветы в темных тонах подойдут адресату со строгим характером. Им лучше дарить розы или экзотическую красную протею. Воздушные, нежные пионы или тюльпаны понравятся девушкам с мягкими чертами характера.

— Если бюджет уж сильно ограничен, то можно подарить одну розу или несколько штук, но не нужно дарить их в целлофане. Если все же хочется подарить розу, то лучше это делать без упаковки вообще, — отметила она.

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Максим Кокунин