Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл астраханский клуб «Заря Каспия»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл астраханский клуб «Заря Каспия».
Игра завершилась со счетом 36:16.
28 января «Зилант» победил команду «Чеховские Медведи-2» в рамках чемпионата России по гандболу, высшая лига.
15 января казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над омской командой «Скиф-Юниор» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счетом 40:32.
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