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Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл астраханский клуб «Заря Каспия»

19:12, 11.02.2023
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл астраханский клуб «Заря Каспия»
Фото: гандбольный клуб «Зилант»

Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл астраханский клуб «Заря Каспия».

Игра завершилась со счетом 36:16.

28 января «Зилант» победил команду «Чеховские Медведи-2» в рамках чемпионата России по гандболу, высшая лига.

15 января казанский гандбольный клуб «Зилант» одержал победу над омской командой «Скиф-Юниор» в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счетом 40:32.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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