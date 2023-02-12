Казанский гандбольный клуб «Зилант» вновь победил астраханское «Динамо»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» вновь обыграл в чемпионате Высшей лиги астраханский клуб «Динамо-СШОР» со счетом 41:21.
Напомним, вчера две команды играли против друг друга — казанцы тогда одержали победу со счетом 36:16.
Таким образом, одержанные две победы принесли команде «Зилант» 4 очка — таким образом, он оказался на 5-ой строчке в турнирной таблице.
25 февраля «Зилант» сыграет с «МССУОР № 2-АКАДЕМИЯ».
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