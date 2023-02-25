С начала СВО под санкции США попало 80% банковского сектора России

Администрация США с начала спецоперации на Украине (СВО) ввела санкции против 80% российского банковского сектора. Под американские рестрикции попали примерно 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США.

— Более 80% банковского сектора России по размеру активов находятся под санкциями США, включая 10 крупнейших российских банков, — сказано в распространенном документе, где приводится статистика по рестрикциям против России с начала СВО.

Накануне министерство США расширило санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора, сектора электроники. Также сообщалось, что в черный список власти США добавили АО «Эникс» и «Казанский оптико-механический завод». Рестрикции на АО «Казанский оптико-механический завод» американские власти наложили исходя из собственного мнения о том, что продукция предприятия используется в зоне спецоперации.



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Антон Гаврилов