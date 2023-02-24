«Казанский оптико-механический завод» и АО «Эникс» попали под санкции США

Власти США добавили в черный список АО «Эникс» и «Казанский оптико-механический завод». Такое заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В тексте указано, что АО «Казанский оптико-механический завод» специализируется на выпуске оптических приборов и средств радиоэлектронной борьбы. По мнению американских властей, продукция предприятия используется в зоне спецоперации.

Отмечается, что АО «Эникс», которое также расположено в Казани, попало в немилость США из-за того, что на предприятии обслуживают военные самолеты и авиадвигатели, а также производят БПЛА.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, сегодня Минфин США ввел санкции против татарстанского предприятия «Алабуга-Волокно». Он занимается производством углеродного волокна на основе полиакрилонитрильной нити.

Сегодня Великобритания и Австралия также ввели антироссийские санкции. Власти первой страны ввели ограничения в отношении казанского завода «Элекон», власти второй добавили в черный список ПАО «Туполев» и другие 89 российские компании.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов