Казанский «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в последнем матче Даниса Зарипова

«Ак Барс» на своем льду не сумел переиграть магнитогорский «Металлург». В последнем матче «регулярки» казанский клуб уступил гостям со счетом 3:6.

Счет на 3-й минуте встречи открыли хоккеисты «магнитки». Гол забил Никита Коростелев. Спустя четыре минуты Кирилл Панюков восстановил равновесие в счете.

Но во втором периоде гости снова вышли вперед. Голы забили Брендан Лайпсик и Никита Коростелев. И хотя Дмитрий Юдин отыграл одну шайбу, Коростылев снова увеличил преимущество своей команды. Он оформил хет-трик за секунду до конца второго периода.

В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами. За гостей забил Павел Акользин и Данила Юров. А за «барсов» — Кирилл Петров.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Этот матч стал последним в карьере легендарного хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова. Как сообщили в клубе, сегодня он провел свой последний матч в футболке казанского клуба в официальном матче.

Отметим, что «Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют между собой в плей-офф. Серия стартует 1 марта.

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Айрат Назипов