«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют между собой в плей-офф
Нижнекамский «Нефтехимик», победивший в последнем матче Фонбет чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар», сыграет в плей-офф с казанским «Ак Барсом».
По итогам сезона подопечные Олега Леонтьева набрали 72 очка и заняли восьмое место. Теперь клуб из Нижнекамска встретится с лидером Восточной конференции — казанским «Ак Барсом». Серия стартует 1 марта.
«Барсы» досрочно вышли в плей-офф с первого места. Сейчас подопечные Зинэтулы Билялетдинова проводят матч с магнитогорским «Металлургом».
Сегодня нижнекамская команда разгромила на своем льду «Куньлунь Ред Стар». Матч закончился победой хозяев со счетом 7:0.
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