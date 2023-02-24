Жители Лениногорска остались без общественного транспорта

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В Лениногорске перевозчики отказываются работать — невыгодно. Жителям приходится передвигаться либо пешком, либо на такси, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Из-за убыточности перевозчики отказываются работать на городских маршрутах. Мы неоднократно в этом году объявляли муниципальный конкурс, но никто не заявляется, — пояснила руководитель исполкома района Зульфия Михайлова.

По ее словам, предприниматели разбежались еще во время пандемии. Несмотря на субсидии, которые город готов предоставить, желающих работать на городских маршрутах нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Учитывая социальный характер проблемы, так как общественным транспортом пользуются самые социально уязвимые граждане — это и пенсионеры, рабочие, служащие, студенты, школьники, было бы целесообразнее проводить субсидирование городских перевозок на уровне республики, — отметила Михайлова.



22 февраля в казанских троллейбусах перестали работать валидаторы. Отмечалось, что аппараты принимали оплату от транспортных и пенсионных карт, но не от банковских. Те пассажиры, которые не могли расплатиться наличными, выходили из салонов общественного транспорта.

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Елизавета Пуншева