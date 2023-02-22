В казанских троллейбусах перестали работать валидаторы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанских троллейбусах перестали работать валидаторы. Об этом стало известно «Реальному времени».



Отмечается, что аппараты принимают оплату от транспортных и пенсионных карт, но не от банковских. Те пассажиры, которые не могут расплатиться наличными, выходят из салонов общественного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальной информации по этому поводу пока нет.

С 10 января в Казани повысилась стоимость проезда при безналичной оплате и в наземном общественном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях. Билет стоит 35 рублей.

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Айрат Назипов