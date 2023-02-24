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Рустам Минниханов призвал власти Тукаевского района Татарстана активно развивать инфраструктуру

15:48, 24.02.2023
Рустам Минниханов призвал власти Тукаевского района Татарстана активно развивать инфраструктуру
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство Тукаевского района республики активнее заниматься вопросами развития инфраструктуры микрорайонов. Об этом он заявил на заседании городского Совета Набережных Челнов.

— Тукаевский район сегодня испытывает трудности в обеспечении новых микрорайонов необходимой инфраструктурой, в том числе социальными объектами, особенно школами. Мэрии города и руководству района нужно активно решать эти вопросы. Взаимоувязано должны решаться и вопросы градостроительного планирования двух территорий, — сказал он.

Он заметил, что с точки зрения градостроительного развития Набережные Челны неразрывно связан с Тукаевским районом. Горожане в пригороде ведут активное жилищное строительство.

Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, сегодня Рустам Минниханов заявил, что республика, как и вся страна, столкнулась с трудностями из-за масштабных санкций. Но несмотря на это, Татарстан завершил год с положительными результатами.

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Айрат Назипов
Недвижимость Татарстан

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