Рустам Минниханов призвал власти Тукаевского района Татарстана активно развивать инфраструктуру

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство Тукаевского района республики активнее заниматься вопросами развития инфраструктуры микрорайонов. Об этом он заявил на заседании городского Совета Набережных Челнов.

— Тукаевский район сегодня испытывает трудности в обеспечении новых микрорайонов необходимой инфраструктурой, в том числе социальными объектами, особенно школами. Мэрии города и руководству района нужно активно решать эти вопросы. Взаимоувязано должны решаться и вопросы градостроительного планирования двух территорий, — сказал он.

Он заметил, что с точки зрения градостроительного развития Набережные Челны неразрывно связан с Тукаевским районом. Горожане в пригороде ведут активное жилищное строительство.

Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, сегодня Рустам Минниханов заявил, что республика, как и вся страна, столкнулась с трудностями из-за масштабных санкций. Но несмотря на это, Татарстан завершил год с положительными результатами.

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Айрат Назипов