Власти Набережных Челнов потратили на поддержку мобилизованных больше 128 млн рублей

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С октября по декабрь 2022 года власти Набережных Челнов потратили на поддержку мобилизованных 128,6 млн рублей. Об этом на заседании Городского Совета заявил мэр города Наиль Магдеев.

Основная часть денег была потрачена на гуманитарную помощь и оплату транспортных расходов. На это ушло порядка 97 млн рублей. Еще свыше 16 млн рублей были потрачены на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей челнинским мобилизованным. Еще в статье расходов есть организация благотворительных мероприятий, оплата детских садов и так далее.

— Также мы приняли решение о выплате по 100 тысяч рублей на каждого новорожденного ребенка мобилизованного челнинца, — сказал Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце января власти Набережных Челнов отправили первую в этом году партию шефской помощи для ВС РФ на Донбасс. Также из города отправили гуманитарную помощь для жителей Лисичанска.



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Айрат Назипов