Рустам Минниханов: «Несмотря на сложности, завершили год с положительными результатами»

Фото: скриншот трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика, как и вся страна, столкнулась с трудностями из-за масштабных санкций. Об этом он заявил на заседании городского совета в Набережных Челнах.

— Несмотря на сложности, республика завершила год с положительными результатами. Валовой региональный продукт вырос на 6%. Он составил 3,8 трлн рублей. Промышленное производство выросло на 6,6%, — отметил он.

Также раис республики отметил, что рост сельхозпродукции составил почти 26%, а объем строительных работ вырос на 20%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 5,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, инвестиции в основной капитал Республики Татарстан без учета бюджетных средств за 9 месяцев 2022 года составили 451 млрд рублей. Прогноз на год — более 700 млрд рублей внебюджетных инвестиций.



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Айрат Назипов