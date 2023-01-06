СМИ: Казахстан не смог найти альтернативный маршрут поставки нефти в обход России

В 2022 году Казахстан не смог найти альтернативный маршрут поставки нефти в обход России. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает газета, несмотря на неоднократные заявления руководства Казахстана о поиске альтернативных маршрутов поставок своей нефти, страна не добилась желаемого результата. Чтобы обеспечить новые пути поставок, Казахстану потребуются многие годы и многомиллиардные вложения, подчеркнуло издание.

По данным СМИ, выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет, а потому им придется поставлять черное золото через Россию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что месяц назад президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили развитие совместных проектов.



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Айрат Назипов